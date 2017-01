– Vi vil ikke bryte løftet

Det er klart etter planutvalgets behandling onsdag, hvor de mot stemmene til Venstre og SV vedtok å følge gjeldende arealplan fra 2011, hvor Grieg Seafood ble lovet Davatluft som ny lokalitet. Bakgrunnen er at Grieg i forbindelse med innføring av Nasjonal Laksefjord i 2003 frivillig avsto fra tre lokasjoner på innersiden av grensen til Nasjonal Laksefjord. Det under løfte om alternativ lokalitet lenger ut i fjorden.

– Flertallet ønsker å opptre forutsigbart overfor Grieg Seafood og andre oppdrettsaktører, og vil ikke bryte løftet om å tilby alternativ lokalitet, noe som ble gjentatt i arealplanen i 2011, faktisk enstemmig, påpeker ordfører og leder av planutvalget, Monica Nielsen.

Midlertidig forbud

De grønne partiene i Alta-politikken, Venstre, SV og MDG, ønsket å bruke plan- og bygningsloven til å nedsette et midlertidig bygge- og deleforbud for Davatluft, noe som ville sikret området mot bruk til oppdrett fram til nytt vedtak blir fattet.

– Miljøpartiene står samlet bak forslaget om føre-var-holdning og et midlertidig forbud mot tiltak i Davatluft. Vi kan ikke ta noen sjanser i forhold til villaksen og miljøet i fjorden, sa gruppeleder for Venstre, Trine Noodt, i forkant av møtet.

Hun registrerte at både fagadministrasjonen i Alta kommune, samt Fylkesmannen i Finnmark, begge har argumentert for å være føre-var og stenge området midlertidig.

Kommunalleder Oddvar Konst valgte på tross av saksbehandlers konklusjon å innstille på at aralplanen fra 2011 skulle følges, og at det ikke var ønskelig med et bygge- og deleforbud. Blant ordførerpartiene er også uenigheten stor. Både SV og MDG har ønsket å holde igjen i Davatluft, og har trolig betydelig støtte i Ap.

– Vi registrerer uenigheten i administrasjonen, og posisjonspartiene er heller ikke enige. Når det gjelder Ap er vi et stort parti hvor det nesten uten unntak er ulike syn. Da må vi ta en avgjørelse basert på flertall. I denne saken har vi ønsket å holde løftet kommunestyret ga. Så får vi i neste omgang, hvor vi ikke er bundet av tidligere vedtak, forsikre oss om at miljømessige hensyn ivaretas, sier gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen.

Han peker på at samarbeidspartner KrF etter forutgående partimessige behandling stemte med Ap og flertallet. Det samme gjorde Senterpartiet, Høyre og Frp.

– Det er viktig å understreke at dette ikke er en ny konsesjon, men kun en ny lokalitet som flyttes utenfor grensen for Nasjonal Laksefjord. Det er i vedtaket understreket at virksomheten skal ha høy miljøstandard gjennom å driftes som «grønn konsesjon», sier Monica Nielsen.Monica Nielsen