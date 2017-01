– Saken er komitragisk

Altaposten har tidligere omtalt saken, som har vært på overtid en stund: En 150 meter mye brukt og eksisterende snarvei fra Trudvang, vest for Coop Extra, og til gang- og sykkelvegen langs E6, skulle oppgraderes med knust grus eller fast dekke i en bredde av 1,5 meter. Forslaget kom fra kommunens folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik og Sykkelbyen Alta i 2014. To og et halvt år senere har saken utløst flere runder med ankebehandling og et vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark om opphevelse av vedtak, før planutvalget onsdag mot tre stemmer på nytt ga grønt lys for å gjøre snarveien permanent.

Ny runde med snarveien Borettslaget vil stenge snarveien i Trudvang. – Stien var der lenge før borettslaget, sier folkehelsekoordinatoren.

– Vi forstår at media reagerer og synes dette er en underlig sak. Det er utrolig at en enkel sak kan avstedkomme så mye ekstra arbeid, papirer og byråkrati. Saken er komisk, men også litt tragisk sett på bakgrunn av ressursene som er brukt, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) etter gårsdagens møte i planutvalget.

Folkehelse

Prosjektleder Gjermund Abrahamsen Wik har ønsket å oppgradere snarveien som går gjennom Trudvang. Et ledd i prosjektet for å oppgradere et titalls stier, gang- og sykkelveier for å få flere altaværinger ut av bilen og opp på sykkelen. Stien fra Trudvang går over to kommunale tomter og gjennom Midtbakkflaten borettsalget. Borettslaget ønsket ikke oppgradering av stien. De fryktet økt trafikk.

For å få oppgradert snarveien, som ordfører peker på har vært i aktiv bruk i mer enn 50 år, måtte det formelt gjøres en mindre endring av kommuneplanen. Denne ble i september 2014 søkt om endringen, og alle trodde at det skulle komme fast dekke på snarveien før gående og syklende virkelig ville ta løs på våren. Det folkehelsekoordinatoren ikke regnet med, var at planadministrasjonen i Alta kommune ikke så på forslaget som noen enkel endring av kommuneplanen, og vedtok etter delegert myndighet å avslå saken. Da var i kommet til den 4. desember 2015.

Vedtaket ble anket inn for politisk behandling og i april 2016 vedtok planutvalget og ta klagen fra folkehelsekoordinator og Sykkelbyen Alta til følge. Dermed var alt klart for å starte oppgraderingen av snarveien, trodde man. Det en ikke hadde regnet med var at saken måtte ut på høring, noe som igjen gjorde at Midbakkflaten Borettslag fikk en mulighet til å klage, noe de også gjorde. Planutvalget avviste klagen, fulgte loven og overlot til Fylkesmannen i Finnmark å ta en endelig avgjørelse. Den var klar: Vedtaket er opphevet.

Latterlig

Dermed var saken på nytt, to og et halvt år etter at den første søknaden, tilbake for ny behandling i planutvalget.

– Det er helt latterlig. Har ikke Fylkesmannen viktigere ting å bruke tid og krefter på enn dette? Hva med Alta kommune, her ender Alta kommune med å klage på Alta kommune, påpekte Rut Olsen (Frp) og understreket at hun og partiet ikke hadde noen problem med at Midtbakkflaten Borettslag brukte sin ankemulighet.

– Vi holder privat eiendomsrett høyt, forklarte Olsen.

Hun fikk støtte fra Senterpartiet og Jan Martin Rishaug som understreket at han var glad for Fylkesmannens vedtak, og registrerte at det i denne saken var omkamp på omkamp. Sammen med Frps Rut Olsen og Claus Jørstad stemte han mot å godkjenne snarveien. Stemmegivningen til sistnevnte brøt imidlertid radikalt med hans innlegg i saken, der han var klar på at snarveier var fornuftig, og at det var bra å få de formalisert.

– Folk finner selv fram til snarveiene. De velger en rett linje i stedet for å gå omveier, og jeg tror ikke borettslaget vil oppleve at bruken av snarveien stoppes selv om vi ikke vil oppgradere den.

– Vi bestemmer

Ordføreren Monica Nielsen fikk med seg hele posisjonen på å gi grønt lys for å gjøre snarveien permanent. I tillegg stemte Høyre med Ap i saken, slik at stemmetallet ble åtte for og tre i mot.

– En enkel sak som skulle vært plankekjøring. Fylkesmannen underkjente vårt tidligere vedtak fordi det ikke var begrunnet tilstrekkelig. Nå har planutvalget gjort et nytt vedtak med en solid begrunnelse, og dermed har vi satt punktum og myke trafikanter fortsatt skal kunne benytte en oppgradert og bedre snarvei.