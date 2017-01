Uvanlig prosedyre

Prosessen med å flytte ansvaret for Utekontakten fra Barn og unge over til Kultur skjedde på politikernes initiativ, bekrefter rådmann Bjørn-Atle Hansen. På direkte spørsmål svarer Hansen at det ikke ble kjørt noen formelle administrative prosesser i forkant av vedtaket.

– Det har nok vært drøftet mellom noen i administrasjonen, men dette forslaget kommer ikke fra rådmannen. Det er et politisk forslag som kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet. Vi snakker altså om et rent politisk vedtak, sier Hansen.

– Er dette vanlig prosedyre?

– Nei. Hovedregelen er at det kjøres en prosess i forkant. I alle fall at det drøftes åpent først, før man gjør slike endringer. Men politikerne kan vedta det de vil, og at man i ettertid kan kjøre en prosess med involvering av de berørte.

– Vet du om det har vært gjort noen faglige vurderinger rundt flyttingen før vedtaket ble gjort?

– Jeg har ikke vært involvert i noen slike prosesser. Men forslaget fra posisjonen om å flytte Utekontakten var kjent, det lå ute til offentlig ettersyn 14 dager før budsjettvedtaket. Så det var ikke hemmelig, og det ble også vedtatt i selve budsjettmøtet.

Hovedutvalgsleder Tommy Berg (SV) bekrefter at det er politikerne som har initiert prosessen:

– Det startet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, og ble tatt inn i arbeidet med budsjettet. Politikerne har her tatt et valg, vi ønsker å løfte Utekontakten over til Kultur, sier Berg.

Prosessen møter nå kritikk fra opposisjonen. Både Rut Olsen (Frp) og Bengt Stabrun Johansen (Kp) sier til Altaposten at de vil gå saken nærmere i sømmene.

– Vi har ikke parlamentarisme i Alta. Det minste vi må kunne forvente er en faglig utredning før vi gjør omorganiseringer, mener Olsen.