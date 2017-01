Snøras sperret E6

Opprydningsarbeidet pågår etter at et snøras gikk over E6 og sperret veien over en lengre strekning. Politiet opplyser at ingen er tatt av rasene. Raset gikk mellom 22.30 og 23 tirsdag kveld.

– Det er et stort ras midt mellom Stabbursdalen og Lakselv. Det dekker en lang strekning, men er ikke mer enn 0,5 til 1 meter dypt, så vi har ingen grunn til å tro at mennesker eller biler er tatt av raset, sier operasjonsleder Kaia Lilleby ved Finnmark politidistrikt til NTB.

Litt før klokka 23 meldte Statens vegvesen at raset på E6 gikk ved Njirran. Opprydningsarbeidet er i gang og noen timer senere kunne de første bilene slippe forbi. Snøskredfaren er stor og økende i hele Nordland, Troms og Vest-Finnmark på grunn av kraftig mildvær som bringer med seg store mengder regn. Litt etter klokka 1 natt til onsdag ble E6 ved Hatter i Finnmark stengt på grunn av uvær. E69 er stengt på strekningen Olderfjord – Honningsvåg i Finnmark fram til ny vurdering klokka 8 onsdag morgen på grunn av uvær og rasfare.

– Vi oppfordrer alle som skal ferdes på veiene i natt og onsdag til å ta hensyn til forholdene og sjekke veimeldingene først, sier Lilleby. (©NTB)