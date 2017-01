Redningshunder satt inn i søk som følge av takras fra idrettshall

Finnmark politidistrikt ble onsdag rundt klokka 11.50 varslet etter at et takras gikk i Skoleveien:

– Et takras med snø har falt over gang- og sykkelsti. Innringer er bekymret for at noen kan ligge i snømassene, melder politiet.

Takraset gikk fra Finnmarkshallen, og snømengdene ble skjøvet godt ut i veibanen. Alle nødetater ble sendt til stedet for å søke gjennom raset, som var mellom 30 meter langt og 2 meter høyt.

– Vi har sendt alle nødetatene til stedet, samt varslet Norske redningshunder som stiller med to hundeekvipasjer som kan foreta søk, skriver politiet.

– Per nå er det ikke noe som tyder på at noen ligger inne i snømengdene, men vi sjekker dette ut likevel, skriver politiet.

Klokken 1230 melder politiet at redningshundene er i gang med en tredje søksrunde. Det er fremdeles ikke gjort noen funn.