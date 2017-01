Høyre gikk til sosialistene for å redde Rolfs planer

Administrasjonen med rådmann og fagleder for arealplan advarte i klare ordelag planutvalget mot å la Bilinvest og Rolf Pedersen starte utbyggingen av sine planlagte næringsbygg på sin tomt i Bossekop. Pedersen ønsker å bygge et nytt bilsenter med utgangspunkt i dagens lokaler hvor Alta Motor holder til, samt utleieareal til dagligvarehandel.

– Administrasjonen har stor forståelse for at Pedersen har det travelt, men vi kan ikke gi han lov til å bygge hva som helst, slo rådmann Bjørn-Atle Hansen fast.

Hallgeir Strifelt fulgte opp advarselen mot planene Pedersen nå står hardt på å få realisere. Han mente planen i hjertet av Bossekop kan obstruere en helhet og innskrenke handlingsrommet i kommende områdeplan og en arktitektkonkurranse som nå lyses ut. Begge tiltakene har som mål å skape et urbant og levende bydelssenter av Bossekop.

– Ventet lenge nok

Nå fikk bare advarslene fra administrasjonen delvis medhold hos politikerne. Den tidligere Høyre-politikeren Pedersen kunne fra tilskuerplass se at partifelle Marianne Haukland gikk i gruppemøte med ordførerpartiene. Årsaken til at hun gikk til sosialistene forklarte hun senere for planutvalget.

– Jeg gjorde det for å kunne påvirke Ap, SV og KrF til å sikre at Alta beveger som mot en ja-kommune og ikke en nei-kommune. For meg er det viktig å framheve at selv om vi har gode planer for tettsteder og områder, er vi avhengig av samfunnsbyggere for å få de realisert, klargjorde Haukland og viste til at i Bossekop er nettopp en slik samfunnsbygger klar til å sette i gang.

– Da må ikke kommunen bli bremsen som stopper den som vil investere, minnet hun om.

Både Senterpartiets Jan Martin Rishaug og Frp med Rut Olsen som talskvinne, var klar på at Bossekop hadde ventet lenge nok på at noen ville utvikle senteret, og at det nå var på tide å slippe Rolf Pedersen løs.

– Vi ser ting i planen som vi kunne tenke oss annerledes, blant annet at det legges til rette for leiligheter på toppen av næringsarealene. Derfor går vi et tilleggsforslag inn for at det i utbyggingen må legges til rette gjennom fundamentering for leiligheter på toppen for deler av utbygd areal, forklarte Rishaug.

Han hadde Frp med på forslaget og på spørsmål bekreftet at det kun var snakk om tilrettelegging og ingen tidsfrist på bygging av leiligheter. Totalt hadde Pedersen i sin første skisseplan lagt opp til at det skulle bygges 32 leiligheter samtidig med næringsarealene.

Fornøyd

Det er ingen tvil om at Rolf Pedersen vant tvekampen mot administrasjonen, i alle fall nesten fullt ut. Han uttrykte etter møtet at han var fornøyd med nesten alt i fellesforslaget fra Ap, SV, KrF og Høyre. Han like imidlertid dårlig at de fire partiene som utgjorde flertallet i saken, i et eget punkt krevde at bygget skal være med å løfte det estetiske uttrykket i Bossekop. Dette punktet pålegger næringsaktøren å legge fram skisser på estetisk utforming for planutvalget før det gis endelig tillatelse til bygging.

– Punktet kompliserer byggeprosessen, og selv om jeg er innstilt på å etterkomme kravet, kan det bety en utsettelse på byggestart, påpekte Pedersen.

Han håper å være klar til å sette spaden i jorda til våren.

– Hva med kravet om fundamentering for oppføring av leiligheter på toppen?

– Ingen problem. Vi har planlagt en slik fundamentering og den ligger allerede inne i planene.

– Helt feil

Venstres Trine Noodt jublet imidlertid ikke. Hun kunne vanskelig forstå at planutvalget ga grønt lys for en utbygging som var noe helt annet enn de planene politikerne ble presentert i 2016 og applauderte.

– Dette blir ikke et Bossekop med liv og røre, der vi kan se folk spasere rundt og være en del av den levende bydelen alle ønsker. Boligene er borte fra prospektet, og estetisk blir dette lave bygninger og veldig mye tak. I tillegg legges det opp til flateparkering som vil låse mye av det vi håper å få til i Bossekop. Nei, denne planen holde ikke, og Venstre vil stemme for administrasjonens innstilling som gir både områdeplan og arkitektkonkurranse det handlingsrom som bør være når planleggingen nå tar tid, klargjorde Noodt.

Advarslene fra Noodt, og ikke minst administrasjonen, fikk Ap og ordfører Monica Nielsen til å ta ut alt som handler om parkering fra planen som var til behandling. Utbyggeren har i dag rettighetene til parkeringsarealene, men kan risikere at parkeringen må løses på andre areal eller med andre løsninger i framtiden. Endelig løsning her utsettes til arbeidet med områdeplanen for Bossekop. Det ble avklart i fellesforslaget fra Ap, KrF, SV og Høyre.