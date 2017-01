Friskmelder Amfi-tomta

Scania-mekanikerne forurenset ikke myra er konklusjonen i en Rambøll-rapport som Amfi Alta har bestilt for tomta der utvidelsen av kjøpesenteret skal plasseres. Tomta var i 30-40 år bebygd av et verksted for tungbil, men ble revet da Scania flyttet sin virksomhet til Aronnes.

Den miljøtekniske undersøkelsen ble utført ved hjelp av en borerigg i november. Det undersøkte utbyggingsområdet er lokalisert under ei betongplate som ikke er revet på tomta. Det er også tidligere gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse på tomta, men denne dekket ikke området under betongplata. Resultatene fra denne undersøkelsen i 2011 viste masser i tilstandsklasse 1, meget god tilstand, over hele det kartlagte området.

I den siste undersøkelsen er det påvist «god tilstand» (tilstandsklasse 2) med hensyn til innhold av krom og alifater i noen av prøvepunktene. Øvrige analyserte prøver viser «meget god tilstand» (tilstandsklasse 1).

– I og med at det kan aksepteres forurensning opp til tilstandsklasse 3 for «sentrumsområder, kontor og forretninger» er det ikke behov for tiltak med hensyn til opprydding i forurenset grunn i området med planlagt arealbruk, lyder konklusjonen i rapporten.