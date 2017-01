Drakk for mye alkohol – sparket politiet i leggen

En 22 år gammel mann, bosatt i Alta, er i Alta tingrett dømt til fengsel i 21 dager som følge av en hendelse som fant sted 10. april i fjor.

Ifølge dommen var han utagerende i cellebilen slik at politiet måtte stoppe for å få kontroll på ham. Mens politiet forsøkte dette, sparket han en kvinnelig politibetjent i høyre legg.

Mannen møtte i tingretten og erkjente seg skyldig.

– Drakk alt for mye alkohol

I mannens forklaring kommer det frem at han var ute på byen, men husker ikke særlig mye, da han hadde drukket mye alkohol. Han skal ha blitt nektet inngang på flere utesteder og måtte til slutt bli tatt hånd om av politiet.

Til retten forklarte politivitnet, som også var den fornærmede, at 22-åringen ble båret ut til politibilen og at han latet som at han var bevisstløs.

– Mannen kviknet til i politibilen og begynte å sparke rundt seg. Etter å ha forsøkt å snakke til ham, gikk politiet bak i bilen og prøvde å få kontroll på han, heter det.

Det var da mannen sparket politibetjenten i leggen.

–Hun forklarte at hun ikke fikk noen merker etter sparket, men at hun kjente det godt, heter det.

Alta tingrett mener på grunnlag av vitneforklaringene at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har sparket politibetjent NN med vilje.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 1.000 kroner i saksomkostninger. Varetekt kommer til fradrag med en dag.