Avsluttet hundesøk etter takras fra idrettshall

Finnmark politidistrikt ble onsdag rundt klokka 11.50 varslet etter at et takras gikk i Skoleveien:

– Et takras med snø har falt over gang- og sykkelsti. Innringer er bekymret for at noen kan ligge i snømassene, melder politiet.

Takraset gikk fra Finnmarkshallen, og snømengdene ble skjøvet godt ut i veibanen. Alle nødetater ble sendt til stedet for å søke gjennom raset, som var mellom 30 meter langt og 2 meter høyt.

– Vi har sendt alle nødetatene til stedet, samt varslet Norske redningshunder som stiller med to hundeekvipasjer som kan foreta søk, skriver politiet.

– Per nå er det ikke noe som tyder på at noen ligger inne i snømengdene, men vi sjekker dette ut likevel, skriver politiet.

Klokken 1230 melder politiet at redningshundene er i gang med en tredje søksrunde. Det er fremdeles ikke gjort noen funn.

Altaposten snakket med innsatsleder Håvard Martinsen i 12.30-tiden. Han mente det var svært liten sannsynlighet for at noen ble tatt av takraset:

– Vi har vært i kontakt med vitner som så raset gå. De var nesten helt sikre på at det ikke var noen der da raset gikk, sa Martinsen.

Blant de som kom til stedet for å bistå med søket var Lena Iversen Kaasen og hunden Gaia, tilknyttet Norske redningshunder.

– Vi gjør en viktig jobb når uhellet først er ute. Hadde noen blitt tatt av dette raset, så ville det hastet. Hadde du havnet inn mot gjerdet, så hadde du blitt liggende der. Det skal ikke så mye snø til før du blir helt låst fast i snøen, som i sement, sier hun.

Overfor Altaposten kan operasjonsleder Sverre Andre Opdahl litt etter klokka 13 fortelle at det ikke er gjort funn av mennesker:

– Vi holder nå på å sperre av området slik at ikke flere ferdes her.

– Er det fare for flere ras?

– Ikke på den siden raset har gått, men vi har sperret av på andre siden for å forsikre oss om at ingen skal gå der, sier Opdahl, som like etter oppdaterer saken på twitter:

– Søket er avsluttet. Ikke gjort funn av noen personer - og godt er det. God innsats til de ute på stedet.