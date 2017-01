Plussgrader, regn og glatte veier i vente – sendte ut OBS-varsel

Etter et drypp med kulde er det på ny duket for mildere vær, kan vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick ved Værvarslinga for Nord-Norge fortelle. For tirsdagsmorgenens ned mot 20 minus i Alta er det kaldeste vi får denne uka:

– Det har vært kaldt, men nå øker vinden på fra sør. Det blir stiv og sterk kuling utover ettermiddagen, fralandsvind som trekker utover formiddagen i morgen dreier mot sørvestlig retning. Og da blir det også mildere, forklarer hun.

Regn og mildt

Allerede onsdag formiddag kan hun fortelle at frossen blåfarge byttes ut med varm rød på gradestokken:

– Det kommer regn, og det kan også komme regn som fryser idet det når bakken. Med overgang til mildvær og regn på snø og is kan det bli skikkelig glatt. Det er sendt ut OBS-varsel på dette, særlig viktig her er kjøreforholdene, som ser ut til å bli vanskelige, opplyser hun.

I OBS-varselet heter det at det tirsdag kveld kan bli «lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet sterk vind, snøfokk og etter hvert snø.» Fra onsdag formiddag er de vanskelige kjøreforholdene knyttet til «overgangen til mildvær og regn, først i vestfylket. Stedvis også fare for regn som fryser på bakken».

– Nå slipper Finnmark unna de verste nedbørsmengdene, disse er det Nordland og Troms som får. Men det blir lavtrykksaktivitet som preger været framover. Det fører med seg vind, mildvær og regn, dessverre. Det er nesten litt sørgelig, nå som vi endelig hadde fått litt skikkelig vintervær, sier Ager-Wick.

Varmt de kommende dager

Mildværet kan strekke seg et godt stykke opp i høyden og, forteller Ager-Wick. Dermed kan det være det også blir plussgrader et godt stykke innover vidda.

– Det kan komme regn et godt stykke opp i høyden, forteller hun

Det er ventet at mildværet holder seg i alle fall ut onsdag, muligens gjennom deler av torsdagen og, forteller meteorologen.

– I tiden framover vil det holde seg relativt mildt også i Finnmark, mildt i forhold til årstiden i alle fall. Det blir rundt null grader i dagene som kommer, sier hun.