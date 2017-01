Går for ny molo

Altaposten kunne i desember fortelle at moloen på Storekorsnes hadde fått banesår etter at cirka 20 meter ble skylt på havet. Etter nødreparasjoner har Kystverket vurdert hvilken permanent løsning de skulle velge. På nyåret kunne Kystverkets regiondirektør Jan Morten Hansen fastslå at det det ble vanskelig å klatte på den gamle moloen

Ifølge IFinnmark vil de satse på å bygge en ny molo på innsiden av den gamle, slik regiondirektøren antydet.

To alternativer ble vurdert for den statlige fiskerihavnen. Den ene var å beholde dagens molo og etablere en ny topp på peler, men valget er å bygge ny molo på innsiden av den skadete moloen, som i lang til har hatt setningsskader.

– Dette er et tiltak som vil ha den korteste byggetiden og er sikrest å gjennomføre, mener Kystverket. IFinnmark skriver at det er sendt en henvendelse til Alta kommune, der de inviterer til et oppstartmøte for planarbeidet.