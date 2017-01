Fortviler over kanselleringer

Køen med biller som skal til Bergsfjord og Sør-Tverrfjord er lang, men ferga er innstilt på grunn av været. Ordføreren mener det umulig kan være riktig.

Unnskyldning

– Det er fortvilende at de skal bruke værmeldingen som unnskyldning for ikke å gå i det minste til Bergsfjord. Saken er at de har kjørt på kaia i Tverrfjord, men jeg har snakket med entreprenøren, og de bekrefter at fergeleiet er helt i orden. Den lille skaden som har oppstått på fergeleiet, skal ikke gjøre det til noe problem å gå til Sør-Tverrfjord, mener ordføreren.

Han sier kommuneledelsen har forsøkt på alle måter å få kontakt med rederiet Boreal, men får ikke svar noen steder.

Hører ingenting

Altaposten har fått tak i Lars Engerengen som er ruteplanlegger i fylkeskommunen, men heller ikke han har fått noen svar fra Boreal.. At det ikke går an å få rederiet i tale, det er virkelig alvorlig, mener Loppa-ordfører Halvorsen.

– Det er under enhver kritikk og jeg kan vise til at de også tidligere denne måneden har kansellert anløp av Bergsfjord, noe som skjedde 12.januar da det blåste fem sekundmeter vind inne på Bergsfjorden, så dette er slett ikke godt nok, sier Halvorsen.

Heller ikke Altaposten har fått svar hos rederisjef Steinar J. Mathisen i Boreal.