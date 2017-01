Dette var synet som møtte bilistene som kom etter bussen

Bussen var på vei fra Alta på vestsiden av Altafjorden mandag kveld. Det ytre tvillinghjulet falt av på tur opp Storberget, ikke langt fra det nye industriområdet på Langnes. På tur ned fra Storberget mot Karsnes har bussen mistet det siste hjulet på samme side.

– Et spesielt syn, medgir Ray Johansen, som først og fremst er glad for at det har gått bra med både folk og buss.

Bussen har falt ned på hjultrommelen, men bremseskiva klarte seg fint. Vianor var raskt på pletten for å assistere bussjåføren, slik at hjulene ble satt på plass.

– De siste boltene er strammet, så dette gikk bra til slutt, fastslo Johansen rundt klokken 20 mandag kveld.