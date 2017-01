Brende åpner for å besøke Russland

Utenriksminister Børge Brende (H) åpnet under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø tirsdag for å besøke Russland til våren. Det blir i så fall første gang siden før Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014 at Brende besøker Norges store naboland i øst.

– Jeg er invitert til en arktisk konferanse i Arkhangelsk. Den muligheten vurderer jeg definitivt, sa Brende tirsdag på spørsmål fra russiske medier.

I starten av desember i fjor åpnet Brende overfor VG for å delta på Arkhangelsk-konferansen, men tirsdagens uttalelse tyder på at det fortsatt ikke er tatt noen beslutning i saken.

Brende understreket tirsdag for øvrig at de to landene samarbeider godt på en rekke områder i nord, selv om han beskrev det rent militære forholdet mellom Norge og Russland i nord som asymmetrisk.

– Vi har sett en økning i de russiske forsvarsbudsjettene det siste året som har vært nokså betydelig. Det følger vi nøye med på. Men dette påvirker ikke situasjonen i nord totalt sett. I hovedtrekk er Arktis en fredelig region, og vi ønsker at det forblir slik, sier utenriksministeren. (©NTB)