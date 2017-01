Beslagla førerkortet til politibetjent etter ulykke

Reinpolitiet var tirsdag morgen involvert i en trafikkulykke omkring seks kilometer nord for Kautokeino. En personbil ble truffet i siden av tilhengeren til en møtende bil – en patruljebil fra reinpolitiet.

– Personene som befant seg i den ene bilen (politibilen, red. anm) fremsto som uskadd, mens personene i den andre bilen hadde behov for ambulansehjelp. En person meldte om svimmelhet. Airbag skal ha blitt utløst i denne bilen, opplyste operasjonsleder Anders Bjørke-Olsen til Altaposten litt før klokka 9 tirsdag morgen.

Personbilen fikk store materielle skader, ved at hele venstresiden ble flerret opp.

Beslagla førerkortet

De to personene i personbilen ble fraktet med ambulanse til Alta helsesenter, og deretter videre til Hammerfest sykehus med ambulansefly. Skadeomfanget er ukjent, heter det i en pressemelding fra politiet. Politifolkene kom uskadd fra hendelsen.

I pressemeldingen skriver påtaleleder Morten Daae ved Finnmark politidistrikt at spesialenheten er varslet som følge av hendelsen:

– Spesialenheten for politisaker er varslet og sjåføren av politibilen har rutinemessig fått sitt førerkort beslaglagt, opplyser påtaleleder Morten Daae.

Ifølge pressemeldingen kan det se ut til at tilhengeren fikk sleng og kom over i det motgående kjørefeltet, hvor den traff den møtende bilen.

– Fire personer var involvert i ulykka, to personer er sendt med ambulansefly til Hammerfest sykehus med ukjent skadeomfang, heter det i meldinga fra politiet.

Forsøker å få oversikt

Påtaleleder Morten Daae vil overfor Altaposten være forsiktig med å uttale seg, da saken er sendt til spesialenheten.

– Hva gikk galt og førte til at hengeren fikk sleng?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi kan ikke si noe om hendelseforløpet, men forsøker å få en oversikt nå. Vi vil for øvrig måtte være forsiktig med våre uttalelser, all den tid saken er sendt inn til spesialenheten, sier han.