– Hva har samepolitisk utvalg arbeidet med? Om noe i det hele tatt, spurte Viktor Johnsen retorisk under medlemsmøtet i partiet forrige uke.

Fra Johnsen ble det reist spørsmål om hva som er gjort for å sette samepolitiske saker på dagsordenen i lokalpartiet. Han etterlyste hva Alta arbeiderparti har gjort i samepolitiske saker etter opprettingen av et eget utvalg i januar 2014.

Etter møtet sier Johnsen at dette spørsmålet håndteres av lederen i Alta Ap, Steinar Karlstrøm.

– Vi er glade for at Viktor Johnsen har tatt opp dette spørsmålet, for partiet er opptatt av at vi skal ha en riktig politikk også for den samiske befolkningen og for våre samiske medlemmer, sier Karlstrøm. Som stiller det helt åpent om partiet har gjort en god nok jobb eller om de har klart å engasjere de samiske medlemmene i Alta Ap.

Barnehagesaken

Johnsen mener spesielt to aktuelle saker ville ha vært naturlig å ta opp i samepolitisk utvalg i Alta Ap. Den første saken Johnsen nevner er spørsmålet om egen samisk barnehageavdeling i kommunal regi. Den andre saken han tok opp var spørsmål om hvem som kom med innspill til kandidater til sametingsvalget for Alta Ap til valget i høst – og om dette eventuelt ble behandlet av samepolitisk utvalg. Samtidig ønsket han å problematisere at lokalpartiets gruppeleder har hevdet i Altaposten «....at vi er veldig interessert i å ivareta den samiske befolkningen, og jeg mener vi skal bli best i klassen i Finnmark på dette.».

Nytt utvalg

Leder Steinar Karlstrøm sier partiet nå starter samtaler med Sametinget om en avtale for kommunen. Det konkrete med spørsmål om barnehage og andre politikkområder, mener Karlstrøm er viktig å diskutere. Derfor satte han spørsmålet på dagsordenen for medlemsmøtet.

– Initiativet fra Johnsen er bra, for det er andre i lokalpartiet som ikke ønsker fokus på det samiske. Vi har derfor bestemt å nedsette et utvalg som skal finne ut hva Alta Ap skal gjøre for at den samiske befolkningen skal føle at Alta kommune er en god kommune å bo i, sier Karlstrøm.

Klar strategi?

Johnsen var i møtet opptatt av organiseringen.

– Skal Alta Ap velge nytt samepolitisk utvalg, eller kun en kontaktperson med alle rettigheter. Skal det ta 25 år å få på plass egen samisk barnehage i kommunal regi? Spurte Johnsen kritisk.

Han reiste også spørsmål knyttet til samarbeidsavtale med Sametinget, Aps holdning til markering av 100-årsjubileet 6. februar og hvem som skal ha ansvaret for nominasjonsmøtet i Lakselv kommende helg, der man skal peke ut presidentkandidat blant de tre, Elisabeth Erke, Vibeke Larsen og Kåre Olli for Ap. Johnsen ville også vite hva som er Alta Aps holdning til reindrift, fiskeri, turisme og bergverk.

Steinar Karlstrøm sier Alta Ap ønsker at Alta kommune skal ha et samisk preg, og han minner om at mange utviklingsprosjekter i distrikts-Alta er finansiert gjennom ulike støtteordninger via Sametinget både innenfor fiskerier, fiskeflåten og landbruket.

– Arbeiderpartiet har nå dessuten makta i Sametinget, så samiske spørsmål er absolutt viktige for Arbeiderpartiet, fastslår lederen i Alta Ap, Steinar Karlstrøm.