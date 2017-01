Pårørende anker frikjennelsen

Pårørende til mannen i 20-årene som ble knivstukket i Sverige av en 25 år gammel mann fra Kautokeino har anket frikjennelsen. Ifølge den svenske kanalen SVT har pårørende levert en sivil anke til «hovrätten».

Frikjent for drap Mener finnmarking handlet i nødverge.

Hendelsen fant sted i oktober etter at kautokeinoværingen og en kamerat skal ha blitt forsøkt ranet for penger da de ville kjøpe narkotika av den drepte 20-åringen og tre andre personer. Disse tre, to kvinner og en mann, er tiltalt for ransforsøk.

– Vi mener dommen må prøves i en høyere instans. Det er drap man snakker om, sier advokat Fredrik Björk til SVT.

Björk henviser blant annet til at 25-åringen var bevæpnet da han møtte de svenske mennene.

Nordmannens forsvarer, Jens Nyström, har ikke lest anken, men er ifølge nyhetskanalen overrasket over at de pårørende vil gå videre.

– Det blir svært vanskelig å lykkes, sier Nyström.