Mener «gaffelgebyr» på 125 kronerer er greit

I dag må altaværingene bruke mye tid og penger for å kvitte seg med vraket. De må slepe det over to fjelloverganger til Rask AS i Billefjord. Der blir man i følge Ray Johansen møtt med et krav på 125 kroner for å få løftet vraket av hengeren. Det er Johansen kritisk til.

– Alt de gjør er å stikke gaffelen inn vinduene og løfte den av. Det er jo ingen stor pengesum, men jeg er likevel skeptisk, sier Ray, som ønsker lovligheten sjekket opp.

Daglig leder for Rask AS, Nils Robert Robertsen Kvalvik, besvarte ikke Altapostens henvendelser, men siden bedriften er medlem av Norges Biloppsamlers Forening, pratet vi med styreleder Tor Alm.

Er lov

– Det var en litt spesiell vri, som jeg ikke har hørt om på mange år. Avfallsforskriften som vi i bransjen har å forholde oss til, sier ingen ting om dette, men de fleste konsesjonene sier at du har krav på å levere vrak avgiftsfritt.

– Vi tolker dette som lovpålagt gratis dersom folk selv drar vraket av hengeren, inne på området til mottaksstasjonen?

– Det er korrekt. Men i dette tilfellet tilbyr jo bedriften å løfte bilen av hengeren, og da er det opp til dem å ta vederlag for tjenesten. Det er helt lovlig, sier Alm.

– Er det greit at de gjør det?

– Jeg har full forståelse for det. Dessuten tar de på seg ansvaret for løftejobben, og løper også en viss risiko, minner han om.

Lav stålpris

Alm sier at det er et klart signal på smale tider, når denne typen kreativitet melder seg i bransjen. Spesielt på små plasser med få biler inn, er det tungt å få lønnsomhet, sier han. På Østlandet kryr det av nye vrak og lokale returstasjoner, og ingen tar seg ekstra betalt, fordi kunden da svipper til konkurrenten.

– Alta med 20.000 folk mangler bilmottak. Kommentar?

– Det er ikke bra. Resultatet i slike tilfeller er gjerne en økt tendens til dumping av bilvrak i naturen, sier Alm, som mener at lønnsomheten i bransjen er for lav. Staten dekker vrakpanten til kunden, bedriften får stålprisen ved fragmentering av vraket, samt salg av eventuelle deler som først strippes. Bransjen er derfor særlig prisgitt stålprisen, som for tiden er så lav at aktørene nylig måtte krangle fram et nedre tak på 964 kroner per tonn, forteller Alm.