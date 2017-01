Krangel om snøkrabbe

EU og Norge har svært ulikt syn på retten til å fiske i vernesonen rundt Svalbard. Jussprofessor Geir Ulfstein mener Norge står alene om sin tolkning av rettighetene.

EU krever likebehandling etter Svalbardtraktaten fra 1920, som slår fast at borgere fra alle traktatland har lik rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på Svalbard. Norge mener imidlertid at retten kun gjelder på land og litt over 22 kilometer ut i territorialfarvannet til Svalbard, men ikke på sokkelen utenfor, som er norsk. EU har delt ut tillatelser til å fiske i dette farvannet, mens Norge mener det er ulovlig fiske.