Ivan er gått bort

Sorgen er stor i musikkmiljøet etter at Ivan Jonas døde lørdag ettermiddag. Etter en tid med sykdom døde han på Universitetssykehuset i Tromsø, bare 57 år gammel.

Ivan Jonas hadde sentrale roller i to av de mest kjente Alta-bandene gjennom historien, nemlig Silverstone og White Canyon. Begge bandene hadde nasjonal suksess.

Jonas har spilt i en rekke band og gjorde også suksess i Melodi Grand Prix med låten Mr. Brown som gikk til superfinalen i 2004.

I mange år har nerskogingen vært en kjent og kjær trubadur og har spilt på scener over hele landet. Et stort repertoar gjorde at Ivan kunne spille låter fra de fleste sjangere.

De siste årene fant Ivan seg til rette i Porsanger med sin kjære familie.