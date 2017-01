Flere er anmeldt for dette

To førere anmeldt, en for dårlig sikt gjennom frontruten og en for manglende førerrett på minibuss. Tre gebyrer, et på 1500 for manglende bruk av bilbelte og to for manglende dokumenter. En bil ble avskiltet på stedet da den ikke hadde vært inne til EU-kontroll.

– At noen velger å kjøre bil med så dårlig sikt er meget trafikkfarlig og meget bekymrende. Det går mye verdifullt langs vegene og over gangfeltene som vi må gjøre hva vi kan som bilister, for ikke å kjøre på og skade, sier Sten-Kristian Berg til avisa.

Bruk et minutt ekstra på å skrape frontruten og siderutene foran før du kjører, da er det straks mere trafikksikkert!