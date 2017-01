Får starte med utvidelse

Den kristne grunnskolen har bedt om å få godkjent et planforslag for området der skolen ligger på Aronnes, kalt Mikkelholmen. Bakgrunnen for planforslaget er at den private grunnskolen ønskes utvidet med tre nye klasserom for ungdomskoletrinnet og to nye kunst- og håndverksrom. Dette faget undervises nå i en brakkerigg bak skolen. Riggen skal fjernes når utvidelsen av skolen står ferdig. Det er også behov for å utvide parkeringsplassen for ansatte. Utvidelsen vil ikke medføre økt antall elever i forhold til i dag, står det i saksframlegget til planutvalget.

Planområdet omfatter AKG, to eneboliger nord for skolen, tre eneboliger øst for skolen og to ubebygde regulerte boligtomter nordøst for skolen.

Administrasjonens innstilling er at planutvalget vedtar planen for detaljregulering av Mikkelholmen, og det er liten grunn til å tro at politikerne har noen innsigelser.