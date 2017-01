Etter en tid med sykdom døde Ivan Jonas på Universitetssykehuset i Tromsø, bare 57 år gammel. Ivan Jonas hadde sentrale roller i to av de mest kjente Alta-bandene gjennom historien, nemlig Silverstone og White Canyon. Begge bandene hadde nasjonal suksess. Jonas har spilt i en rekke band og gjorde også suksess i Melodi Grand Prix med låten Mr. Brown som gikk til superfinalen i 2004. I mange år har nerskogingen vært en kjent og kjær trubadur og har spilt på scener over hele landet. Et stort repertoar gjorde at Ivan kunne spille låter fra de fleste sjangere. De siste årene fant Ivan seg til rette i Porsanger med sin kjære familie.

– Gode venner hele livet

– Jeg gråt hele søndagen, for dette var utrolig trist. Lørdag kveld var jeg på tur til et utkledningsparty på City scene hvor jeg hadde på meg sjørøverutstyr og jeg fikk beskjeden om Ivans bortgang da jeg trådte over dørstokken. Da kasta jeg fra meg alt og dro hjem, for det var en utrolig trist beskjed å få, sier Gunnar «Puskas»Schwaiger, som sier han har kjent Ivan Jonas fra han var veldig ung.

– Da han var 10 år forsøkte han å stjele noen Rolling Stones-plater hos meg, og etter den episoden ble vi gode venner livet ut. Vi spilte også masse sammen i ulike band i flere år. Det var også han som sa at jeg måtte gi ut plate og han pusha meg mye på at låtene mine måtte spilles inn. Det er noe som jeg selvsagt er han evig takknemlig for. For de som ikke kjente han, så kan jeg opplyse at han var en utrolig fin og snill fyr, som alltid hadde en god historie på lur, minnes Puskas.

– God historieforteller

Karl Helge «Kleggen» Vannebo, som i sin tid drev altas populære utested Kjeller`n, minnes også den folkekjære altamusikeren med gode ord og minner.

– Vi ble kjent på slutten av 70-tallet. Jeg traff han for første gang da han kom ut av en turnèbuss da han spilte med Silverstone. Det første han sa til meg i døra da han så meg var «kom inn», og etter den episoden ble vi venner. Vi spilte også masse sammen ulike band. Blant annet i «Kjønnsmoden ungdom». Ivan var bilmekaniker og da jeg startet Kjeller`n, dro jeg ned til jobben hans og ba han komme opp av oljegrava. For jeg ville at han skulle jobbe hos meg, og det sa han ja til med en gang. Han var daglig leder når jeg var borte og gjorde en formidabel jobb med utviklingen av stedet. Han hadde alltid flust av ideer som bidro til å utvikle Kjeller`n til en fantastisk plass for alle, sier Kleggen, som for tiden bor i Thailand.

Han sier de to hadde en stor plan om å gi ut en bok sammen.

– Han var ikke bare en flink musiker, men han hadde også mange gode historier, som han fortalte utrolig bra. Og en av planene våre var å gi ut en historiebok om musikklivet i Alta. Det hadde blitt en fantastisk morsom bok. Kort oppsummert var Ivan en utrolig snill fyr som bidro til at alle trivdes godt, for han stilte opp for alle, så hans bortgang er bare utrolig trist, sier Kleggen.

Suksess i Melodi Grand Prix

Musikeren Jan Arild Sørnes er en av de som fikk samarbeide tett med Ivan Jonas da han gjorde suksess i Melodi Grand Prix med låten Mr. Brown.

– Vi var gode venner og hadde masse spillejobber sammen. Jeg husker da han ble med i Melodi Grand Prix med Mr. Brown. Da ringte han meg og ville ha meg meg i koret under finalen i Oslo. Jeg tror han følte en trygghet med å ha med kompiser i bandet under tv-opptredenen og for meg var han ikke bare en utrolig hyggelig og flink musiker, men også den som fikk satt Alta på kartet med låten Mr. Brown. Låta fikk masse spilletid på radio, avslutter Sørnes.