Det ble trangt i politiets garasje da Alta lensmannskontor fredag sist uke holdt auksjon på gjenglemte gjenstander. Et 50-talls personer møtte opp for å sikre seg en god «deal» på blant annet sykler. Auksjonsmester Leonardus Jacob De Jong hadde ansvaret for å sørge for en hurtig budkrig, som kunne til tider minne om en episode fra Storage Wars, mens Susanne Kristiansen og Unn Tove Nilsen holdt styr på kassa. Se TV-innslaget i vinduet over. Budkrig Rekker, på rekker, på rekker med sykler for både små og store sto klare for nye eiere. Med en startpris på 10 kroner fikk de fleste sjansen til å by, men måtte fort gi seg da prisen økte. – Vi har 50 kroner, noen over? 60 kroner. 100 kroner. 150 kroner. 200 kroner. Solgt for 200 kroner, roper De Jong og triller en relativt ny Merida sportssykkel til en lykkelig vinner. Og slik fortsetter det. Sykkel etter sykkel trilles frem og budene hagler frem fortere enn de fleste får sjansen til å tenke seg om. Men det er først når de store sorte søplesekkene, eller forundringsposene, med gjenglemte klær og varer at det heter seg opp.

– Sekkene inneholder ting som er gjenglemt på hotellene, på butikker og rundt om kring. Det kan være alt ifra brukte klær til nye varer. Dere får ikke se, men byr ut ifra hva dere tro de er verdt, lokker Kristiansen. – Her er det mye rart Sekk etter sekk kommer frem og går for mellom 200 og 500 kroner. Til stor glede for politiet, men kanskje aller helst for Jon Anders Mella, som sikret seg både nye sykler og flere forundringsposer fra politiet. – Se hva jeg fant her, en jakke til 700 kroner. Sekken betalte vi bare 200 kroner for, skratter Mella og trekker opp ting etter ting og smiler fra øre til øre over fangsten sin. – Men ikke driv reklame, dette er hemmelig, skyter kona inn.

Rett i statskassa Politiets hittegodsauksjoner er godt kjent i Alta. Til tross for at auksjonen ble holdt i januar og ikke i mai, sier Kristiansen seg godt fornøyd med både oppmøte og anslaget over pengene som har kommet inn. – Hvert år er det like mye, og etter ti år ved lensmannskontoret har jeg sluttet å bli overrasket over hvor mye som legges igjen. Vi har nok har auksjonen på en litt ugunstig tid og syklene gikk litt rimeligere enn tidligere. – Hva går pengene til? – De går rett i statskassa, ikke til lensmannskontoret, sier Kristiansen og regner med at de har fått inn rundt 15.000 kroner. – Hvor lenge ligger gjenglemte ting? – Vi er nødt til å oppbevare hittegods i minimum tre måneder før vi kan ha de på auksjon, Årsaken til at vi holdt auksjon nå var at lageret var for fult til å ta vare på nye ting, avslutter Kristiansen.

