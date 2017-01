En av de som tar bortgangen til Roger Hansen aller tyngst i det politiske miljøet er partiveteranen Gunnar Mathisen (81). Han mottok dødsbudskapet i går kveld om at stemmen til vennen fra Mehamn er forstummet. Den tidligere ordføreren gjennom 22 år i hjemkommunen Gamvik, og en av de sterkeste talsmennene for kystfinnmark, skal ikke lengre dele sine presise politiske oppsummeringer. De ble gjerne framført med stort alvor, men like ofte med humor og glimt i øyet.

– Et sjokk. Det er bare et par dager siden vi snakket sammen. Det var en Roger som var i perlehumør etter at brikker som ville styrke hjemkommunen og kysten nå så ut til å falle på plass gjennom nye prosjekt. Ingen jeg kjenner har vært en sterkere talsmann for kysten, og hans bortgang vil være et enormt tap for den bevegelse han var en viktig del av, sier Gunnar Mathisen på telefon fra Spania til Altaposten.

Vennen har fått med seg at Roger søndag kveld hadde vært ute for å ta seg av store snømasser og hadde satt seg ned på trappa for å hvile hjemme i Mehamn, da han høyst sannsynlig fikk akutt hjertestans.

– En bauta i Finnmark er borte. Mine tanker går til kona Heidi og hans to døtre og øvrig familie.

Knoll og tott

Partiveteranen og den noen år yngre Roger fant tidlig tonen. Begge likte å utrykke seg direkte – og sammen la de planer om hvordan de skulle få satt politiske kampsaker på den politiske dagsordenen, enten det var i Arbeiderpartiet eller i andre politiske fora.

– Vi har hatt veldig tett politisk kontakt, og hadde også en personlig kjemi som stemte godt. Jeg har i liten grad vært politisk aktiv de siste årene, men Roger stod på, og det på en svært beundringsverdig måte. Han var en viktig stemme både i fylkestinget og i hovedutvalget for samferdsel, slår Gunnar Mathisen fast, og forteller at Roger Hansen kom inn i arbeiderbevegelsen gjennom fagforeningsarbeid i gamle Televerket. Senere har han hatt det meste av verv i kommune-, parti- og fylkespolitikken.

Sammen var Mathisen og Hansen et radarpar, en politikkens Knoll og Tott, som gjerne skapte bølger i det politiske miljøet og som ble lyttet til helt inn i den sentrale toppledelsen på Youngstorget.

Leveringsforpliktelsene

Selv om Roger Hansen blir beskrevet som en svært lojal politiker, forble han på ingen måte taus da Ap etter hans mening for noen år tilbake gikk i helt feil retning med tanke på å sikre lokal kontroll på fiskeriressursene. Selv under siste stortingsvalgkamp buldret kjempen fra Mehamn mot egen regjering. Da hadde han i flere tiår kjempet spesielt for Gamviks, men også resten av Kyst-Finnmarks sak. Målet var å få mer fisk på land og mer aktivitet på fiskebrukene i kystkommunene. Men Ap-regjeringen hørte ikke etter og strammet ikke inn på leveringsforpliktelsene, til Hansens store fortvilelse.

– Det var en enorm skuffelse for Roger, men han ga ikke opp kampen for å sikre kystfinnmark hånd om fisken, sier leder for samferdselsutvalget i Finnmark, Geir Ove Bakken. Han har hatt Roger som en viktig medspiller i utvalget, og har ofte latt seg imponere hvordan han har stått på for kystens interesse, både når det gjelder fisk, fiskerihavner og veier.

Ifølge Bakken var det å bygge infrastruktur på kysten partikameratens viktigste mål. Med god infrastruktur i fiskeriavhengige områder var Roger Hansen overbevist om at det å en lys framtid for kystsamfunnene.

– For meg står det helt klart at utbyggingen for noen år tilbake av riksveien over Ifjordfjellet og den kjente 888-veien ikke ville ha vært realisert uten Roger Hansen, påpeker Bakken.

For øvrig går FV 888 går mellom Mehamn i Gamvik og Ifjord i Lebesby. Veiens lengde er 101,8 km.