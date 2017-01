To snøras i Stokkedalen

Veien over Sennalandet er stengt, etter at Vegvesenet søndag morgen har sprengt ned to store hengeskavler. Det største raset var 150 meter bredt, mens det andre var 50 meter. Begge rasene var opp til 3-4 meter høye.

– Det står at det skal være ny vurdering klokka 13.00. Betyr det at Sennalandet kan åpne da?

– På grunn av skredenes omfang er det vanskelig å anslå når veien kan åpne. Derfor vil det foretas vurderinger underveis, sier hun.

Oppdateringer om når veien åpner, blir lagt ut på vegmeldinger hos Vegtrafikksentralen.