– MS Kong Harald elsker Alta

Gjester i ekstase

Han er helt i ekstase etter to døgn i Alta. Det samme er gjestene, ifølge ham.

– Gjestene kommer tilbake fra sine utflukter med roser i kinnene, samt et smekkfullt minnekort i kamera. Tilbakemeldinger som «I can’t believe we just did that!» og «I’ve never done something this exciting before» flyr rundt ørene våre, i det de stormer inn over gangveien. Oppi denne gledesrusen, kommer også deler av mannskapet tilbake fra Huskytur hos Trasti og Trine eller Holmen Husky, samt Sorrisniva Ishotell. Det noe uværspregede mannskapet som dro, kom tilbake fulle av energi og nye inntrykk. De fleste har aldri vært i Alta før, men har bare fantastiske ting å si om denne byen, sier resepsjonssjefen.

Huskytur og sightseeing

– Hjelpsomheten vi ble møtt med i Alta gjorde besøket til en lek. Huskyturer, scootersafari og sightseeing kunne arrangeres på et blunk. Derfor kunne vi med glede informere våre noe skuffede gjester, at deres utflukter på reisen var reddet. Siden disse utfluktene er noen av de mest populære på vinteren, kan man selv tenke seg gleden de følte etter å ha reist over halve jordkoden for å komme hit, sier Adolfsen.