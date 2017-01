Traumeberedskap i Alta i helga

– Skjer det noe akutt nå i helga, er det en trygghet at ortoped, anestesilege og anestesisykepleier er i ekstra traumeberedskap her i Alta, sier kommuneoverlege Frode Øvrejord.

Personellet ble værfast i Alta, noe som gir en ekstra trygghet til Alta legevakt og innbyggerne i Alta kommune.

– Når det alt ble så dårlig vær at ortoped, anestesilege og anestesisykepleier ikke kom seg til Hammerfest på grunn av uvær og stengte veier, er vi veldig glade for at de stiller opp som ekstra beredskap her i Alta, sier kommuneoverlege Frode Øvrejord i Alta.

Personellet fra Hammerfest sykehus har vært i Alta i forbindelse med en øvelse og planlagte konsultasjoner. Når veien ble stengt og de ikke kom seg hjem som planlagt, tok sykehuset selv kontakt med Alta kommune og tilbød sine tjenester.

– Nå er de bedt om å ha traumeberedskap i Alta, siden de ikke kommer seg til Hammerfest. Det er veldig bra, og en ekstra sikkerhet for våre innbyggere når vi heller ikke kan sende pasienter til Hammerfest, sier Øvrejord.