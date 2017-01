– Endelig hjemme hos Hero

– Folk var kjempeglade for at vi endelig hadde landa. Det har vært stor frustrasjon. Det har vært dårlig informasjon – vi har ikke visst noe. Og man vil jo hjem, har ikke lyst å sitte i et fly i så mange timer. Da kunne man liksom heller tatt seg en tur til Thailand, sier Heidi Nilima Monsen etter at hun lørdag formiddag endelig kunne lande i Alta med SAS-flyet rute SK0600 (ekstrafly).

– Flyet sirklet over Alta og prøvde å lande. Det så greit ut for oss, men det kan jo være verre på bakken. Vi sirklet noen runder, men kunne ikke lande. Vi måtte til Kiruna for å fylle drivstoff. Der fikk vi ikke gå av flyet og ble sittende i halvannen time. Og så fikk de datatrøbbel. Det var ikke noe artig i det hele tatt, alle var fortvilte og alle ville hjem, sier Nilima Monsen.

– Allerede da vi kom til Tromsø sa kapteinen at han ikke var optimistisk for om vi kom oss hjem. Men vi måtte sitte ombord i flyet i 2-3 timer og tok ikke av før midnatt, forteller hun.

Sammen med rundt 150 andre passasjerer har hun vært på en aldri så liten rundreise, frem og tilbake til Oslo to ganger - timesvis med venting ombord, to overnattinger, etterfylling av drivstoff i Kiruna uten å få gå av flyet, ja i det hele tatt.

Tilbake til Oslo

Dermed gikk SAS-maskinen tilbake til Oslo, og kom dit ved 18-tiden fredag kveld.

– Vi fikk vite at flyet skulle gå igjen lørdag morgen kl 08.30, direktefly til Alta. Det var bare å forsøke å slappe av, stå opp kl 06 og komme seg på flyplassen. Da vi kom over Alta, prøvde de å lande, men det gikk ikke nå heller. Vi sirklet over Alta en time, forteller hun.

Passasjerene, nesten fullt fly, var svært urolige for om de ville måtte gå tilbake til Oslo igjen. Eller nok en gang til Kiruna for den saks skyld.

– De måtte vente til været hadde løyet og de fikk brøyta. Til slutt kom vi ned, og det var applaus i flyet da vi toucha bakken, sier Heidi Nilima Monsen.

Mange mente at SAS burde kunne ha orientert dem bedre. De fikk heller ikke tilbud om noe måltid, selv om det ble mange timers venting ombord.

– De tilbød oss litt snacks, som Pringles og polarrull, men ikke måltider, sier hun.

– Kanskje de bare kunne ha venta til lørdag med å sette opp nytt fly? Da kunne vi ha senket skuldrene, sittet og jobbet i Oslo, møtt folk og bare roa ned. Det tar på å reise sånn som dette, sier hun.

Unntakstilstander for SAS

– Det du forteller er helt korrekt. Vi har hatt unntakstilstander de siste dagene. Tromsø har ikke hatt noen hotellrom å oppdrive, så vi måtte fly passasjerer tilbake til Oslo for å finne hotellrom. Det er sånn at vi klarer ikke å trylle i sånne situasjoner, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

– Jeg forstår utrolig godt at enkeltpassasjerer klager på enkelte ting. Men jeg håper at passasjerene også forstår. Vi dekker alle kostnader innenfor den tida passasjerene er i vår varetekt, forpleining, hotell og forsinkelser. Og jeg må bare be om forståelse for at den enkelte ikke har fått den sms-en de har ventet på, sier Johansen.

– Hva med mat ombord, mens man står og venter på bakken i timesvis?

– Det å sette igang med matservering ombord er ikke bare, bare. Man venter jo på å kunne ta av så snart som mulig, sier han.

Vel hjemme i Alta har Heidi blitt gjenforent med sin hund og skal gå igang med snømåking.

– Skal du ut og reise igjen snart?

– Nei, jeg håper ikke det, ler Heidi Nilima Monsen med et smil, før hun drar avgårde med vesle Hero – hjem for å måke snø.