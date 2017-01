Slik vil Joint Viking påvirke deg

Øvelsen Joint Viking, en nasjonal øvelse hvor hovedmålene er å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge, vil i år gjennomføres fra 6. til 15.mars i området Alta–Lakselv–Karasjok. I den forbindelse inviterte Forsvaret pressen i Finnmark til pressemøte på Scandic hotell i Alta i går, torsdag.

Her var kontreadmiral i Sjøforsvaret Nils-Andreas Stensønes for å gi den siste briefingen før øvelsen, og han er ikke i tvil om at selv om vi er i kraftig undertall mot russerne, så har vi masse å stille opp med om det kommer til stykket.

– Forsvaret i Norge er ikke stort, men det vi har er veldig god kapasitet. Intensjonen er å bygge det opp og trene og øve mer, slik at vi kan bli raskere og bedre. Norge er basert på en allianse, så vi er ikke alene og Norge er en bit av det store spillet:

– Norge er en del av NATO, og NATO er en del av fundamentet for norsk forsvar og norsk sikkerhetspolitikk. Det å evne å operere effektivt med amerikanske og britiske er derfor viktig. Vi skal kunne kommunisere godt, men ikke minst skal de kunne operere i det barske klimaet Finnmark har, sier Stensønes til TV Nord.