Gleder seg over passasjervekst

I en pressemelding konstaterer Finnmark fylkeskommune at status for «båt-året 2016» er god regularitet og passasjervekst. For selv om det har vært forferdelig mye støy rundt omleggingen av rutestrukturen, og ikke minst rundt hurtigbåttilbudet mellom Alta og Hammerfest, så er tallene etter deres mening gode.

– Dette var gledelig lesing, sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken.

– Dessverre har vi fortsatt ikke rammer nok til å tilfredsstille alle ønsker. Høringa som ble gjennomført sommeren 2016 viste oss at kommunene ennå har ønsker tilsvarende ca. 40 millioner kroner i sjøruter, men det er også viktig å få med at vi stort sett møter fornøyde kommuner som har forståelse for at samferdsel koster penger, og at prioriteringer må gjøres, sier Bakken i pressmeldingen.

God regularitet

Her vises det videre til at både ferge og hurtigbåt har høy regularitet, mellom 97,91 og 99,69 prosent for fergene, mellom 97,71 og 99,59 for hurtigbåtene.

– Vi er godt fornøyd med dette, sier Bakken om regulariteten.

For fergenes del holder tallet for antall transporterte kjøretøy seg samlet sett stabilt, mens passasjertallet øker.

– Antall reisende passasjerer har imidlertid gått noe opp, så totalt sett har vi en fin vekst i fergetrafikken, melder fylkeskommunen.

Trafikktallene viser at rute 500 Øksfjord-Hasvik er fylkets største, med 18.035 kjøretøy og 23.264 passasjerer.

560 Strømsnes-Kjerringholmen fraktet 15.583 kjøretøy og 17.521 passasjerer – mens 550 Nyvoll Eidsnes hadde 14.309 kjøreøy og 16.423 passasjerer.

De øvrige er 510 Øksfjord-Tverrfjord (7.708 kjøretøy/9.943 passasjerer), 520 Øksfjord-Bergsfjord-Sør-Tverrfjord (4.200 kjøretøy/6.548 passasjerer og 530 Kongshus-Mykkelsby (4.065 kjøretøy/7.213 passasjerer)

22.900 flere tok hurtigbåt

Med innføringa av VargsundXpressen økte det totale antallet personer fraktet med hurtigbåt kraftig. Ruta står alene for å frakte 19.337 passasjerer, viser tallene fylkeskommunen sitter på.

SørøysundXpressen, som håndterer trafikk i hele Hammerfestbassenget er større, med sine 22.686 passasjerer. Deretter følger MåsøyXpressen (16.841 passasjerer) og LoppaXpressen (10 472 passasjerer).

– Det er spesielt passasjertallet på hurtigbåt som gleder meg mest, sier Geir Ove Bakken.

Økninga fra 2015 til 2016 er på 39 prosent, tilsvarende cirka 22 900 passasjerer, mye takket være VargsundXpressen.

– Fylkeskommunen har gjennom nye kontrakter økt antall produserte rutekilometer fra 350 000 til rundt 430 000 per år, og det er godt å se at produksjonsøkningen også gir resultater i flere passasjerer, sier Geir Ove Bakken, som blant annet trekker fram VargsundXpressen som han mener har svart til forventningene:

– Den nye påkoplinga fra Alta til Hammerfest har svart til forventningene, og gjennom knutepunktet i Hammerfest skaper det et helt nytt trafikkbilde i vestfylket, sier han.

– Det er gjort ytterligere noen justeringer i rutene fra nyttår, slik at vi har god tro på at de gode trafikktallene er kommet for å bli, avslutter hovedutvalgslederen.