Fra fast anløp til signal i Bergsfjord

Fra 1. februar endres nemlig to hurtigbåtanløp av Bergsfjord fra fast til signal.

– Dette som følge av at avgangene er lite brukt. I tillegg får Langfjordhamn nytt signalanløp på torsdager, opplyser Finnmark fylkeskommune. Konstituert samferdselssjef Jørgen Blix begrunner.

– Morgenavgangene i LoppaXpressen på mandager og torsdager endres for Bergsfjord sin del fra fast anløp til signalanløp. Dette er kommet som et ønske fra fartøyet, som opplever at de i stor grad ikke har passasjerer på disse avgangene, påpeker han.

Det gjelder helt konkret avgang fra Bergsfjord mandager kl. 06:00 og torsdager kl. 09:25. Fra 1. februar må reisende fra Bergsfjord kontakte fartøyet kvelden før og bestille signal. Torsdager innføres også nytt signalanløp av Langfjordhamn både morgen og ettermiddag, slik at de får en ekstra reisemulighet mot Øksfjord.

– Endringene er drøftet med kommunen, som ikke hadde innvendinger, sier han.