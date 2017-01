Berit kritiserer Widerøe for dårlig service

Widerøe innstilte i går ettermiddag rute WF 676 fra Tromsø til Alta, men i byen var det ikke et eneste hotellrom å oppdrive.

– Vi var vel blant de heldige som fikk plass på hurtigruta, men beskjeden som Widerøe sender til sine passasjerer når et fly blir innstilt på grunn av dårlig vær, den er under enhver kritikk, sier Berit Dahle Thorslund som var i et følge på tre universitetsansatte som skulle hjem til Alta i går da uværet raste som verst.

– Beskjeden fra Widerøe var at de beklaget å meddele at WF 676 var innstilt. Dette skyldtes uværet som herjer i Nord-Norge. Så får vi beskjed om at vi blir booket om til forskjellige fly fredag. Og så får vi beskjed om at det ikke er ledige hotellrom i Tromsø. «Matkort deles ut på vårt servicesenter, hilsen Widerøe», er beskjeden vi får, sier Dahle Thorslund.

Syrlig antyder hun at flyselskapet hadde satset på at de som ikke kunne reise med hurtigruta skulle overnatte på benkene på flyplassen.

Surr med bestillingen

Thorslund og hennes kolleger henvendte seg til Widerøe og fikk til slutt aksept for dekning av reise, lugar, middag og frokost med hurtigruta, først til Hammerfest og så til Alta fredag formiddag.

– Så kommer det som kanskje er mest kritikkverdig. Vi ventet ombord i nesten to timer, men Widerøe klarte ikke å sende ei liste over passasjerer til skipet, til tross for flere telefoner mellom resepsjonen på hurtigruteskipet Kong Harald og Widerøe. Det førte til at hurtigruta kansellerte bestillingen fra Widerøe, og alle som skulle være med måtte betale selv. Folk ble rasende da dette ble klart, sier en lettere oppgitt Berit Dahle Thorslund.

Hun forteller at seilasen fra Tromsø ble forsinket, rett og slett fordi bestillingene for flypassasjerene som Widerøe skulle sende videre, aldri kom.

– Ellers var det en del sjø under seilasen i natt og Kong Harald holdt på å måtte kutte anløp av Hammerfest på grunn av mye vind. Men etter et par forsøk kom skipet til havn og kunne slippe en rekke glade reisende på land, sier Thorslund.

Widerøe refunderer

Informasjonssjef Silje Brandvoll i Widerøes flyveselskap sier flyselskapet dekker alle kostnader som passasjerene har hatt.

– Jeg kan ikke si hva det er som har gått galt med bestillingen, det må jeg sjekke opp nærmere. De fleste vet at vi hadde en ekstraordinær situasjon i går i forbindelse med uværet. De som reiste og måtte betale selv vil få alle utlegg refundert, det er bare å ta vare på kvitteringene, så ordner det seg, sier Brandvoll til Altaposten.

Hun lover å komme tilbake til saken når hun har funnet ut hva det var som gikk galt med båtbestillingene.