Mange venter på at FlyViking skal komme igang med sine flygninger mellom Hammerfest, Alta, Tromsø og Bodø. Ennå kan man ikke bestille billetter, men ifølge direktør Stein Dahl er det ikke lenge til.

– Lillejulaften fikk vi godkjent manualverket vårt. I neste uke kommer Luftfartstilsynet på besøk for å kontrollere at det som står i manualene faktisk stemmer, forteller Stein Dahl.

Manualverket består av 2.786 sider. Dahl regner det som nesten sikkert at det vil være enkelte ting de må rette opp i, og at de får litt tid på seg til å gjøre nettopp det før de får lisens og sertifikat. Luftfartstilsynet skal være på besøk i tre dager.

– Siden vi venter på den siste godkjenningen, kan vi ikke sette noen eksakt dato for når vi begynner. Det er jo ikke så rart, for det er ikke startet et flyselskap av denne størrelsen på 20 år. Men det meste er klart og ruter og tider er tenkt gjennom, sier Dahl.

– Er det fortsatt sånn at dere vil tilby billige billetter?

– Ja, det er det konseptet vi går for. Pris er en viktig mekanisme, slår Stein Dahl fast.