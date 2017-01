– Må få tøffere rovdyrpolitikk

Nå tar han saken opp med landbruksminister Jon Georg Dale. I Høyre/Frp-regjeringen har Frp hatt hånd om Landbruks- og matdepartementet hele perioden, men startet med Sylvi Listhaug som landbruksminister. Simensen utfordrer nå Dale på hva han og forgjengeren har gjort for å redusere antall rovdyr i henhold til bestandsmålene for Alta og Finnmark forøvrig.

Altaposten belyste fredag 13. januar situasjonen for sauebøndene i Alta som sender sauene sine på utmarksbeiter i kommunen. Sauebonde Geir Tore Olsen var en av dem som mistet flest sauer til rovdyrene i 2016, da 44 lam og 17 voksne sauer ble rovdyrmat. De to siste årene har rovdyrene gjort store innhogg i besetningene til bøndene som bruker beiteområdet fra Russeluft via Sarves og Transfarelvdalen og inn til Transfarelv-vannene.

Færre gauper enn måltallet ...mens jerven er det for mange av.

– Tall fra Rovdyrdata viser at Finnmark fortsatt har flere jerv enn bestandsmålene skulle være, men har færre gauper enn bestandsmålet. Det er i denne sammenheng interessant å få en tilbakemelding på hvilken måte Landbruksdepartementet følger opp løftene fra tidligere statsråd Listhaug om en tøffere rovdyrpolitikk i Finnmark, sier Simensen som har tatt dette opp med statsråden for skriftlig besvarelse.

Klare løfter

I det formelle spørsmålet til statsråden viser stortingsrepresentanten fra Alta og Ap til at Listhaug i starten av sin periode som landbruksminister var på besøk hos sauebøndene i Alta og lovte at sauene her skulle få ha gode utmarksbeiter for seg selv.

Lovet mindre rovdyr På besøk i Alta lovet Sylvi Listhaug færre rovdyr.

– Hun var svært tydelig på at regjeringen ville ha en mye tøffere rovdyrpolitikk. Nå går det mot fire år hvor Frp har ledet Landbruksdepartementet, og da bør de kunne gjøre rede for hva de har gjort for holde bestanden av rovdyr nede slik at en tradisjonsrik næring skal kunne utnytte naturen lokalt, mener Alta-politikeren som avslutter sin stortingskarrière til høsten.