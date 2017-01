I et leserinnlegg skrevet av Bjørnar Bruers datter Lise Lotte Bruer fremgår det at det i et drøftingsmøte skal ha falt noe som ble oppfattet som trusler. Drøftingsmøtet kom i forbindelse med at Bruer ble anmeldt for økonomisk utroskap.

I leserinnlegget skriver Bruer:

«Så begynner de grunnløse anmeldelsene. Øystein Ruud anmelder ham til og med før de har hørt hans versjon. I et drøftingsmøte truer [fylkesadvokat Ada] Kjøllesdal ham med en strafferamme på opptil 6 år i fengsel. Tenkte de noen gang på hva dette gjør med et menneske?»

Til Altaposten sier advokat Kjøllesdal at dette ikke er korrekt, og at det er en feiltolkning av situasjonen:

– Det er ikke korrekt, jeg har ikke truet Bruer. Det som skjedde at tillitsvalgte etter at møtet var over, som en generell opplysning, spurte om regelverket. Svaret jeg ga var ment som en faktaopplysning. Jeg har i ettertid skjønt at Bjørnar Bruer har kommunisert ut at det var snakk om en trussel, men det vil jeg avvise på det sterkeste, sier hun.

Bruers datter skriver videre at «Det er som om advokat Ada Kjøllesdal sammen med [rektor Inger] Persen og [administrasjons- og personalansvarlig Ann Kristin] Strøm har sittet og lett etter alle ord i ordboka som kan brukes: «økonomisk utroskap, svært svikaktig, trenering, uakseptabel adferd, pliktbrudd, illojal, bruker hersketeknikk, korrupsjon, henviser ukritisk til lovverk, utilbørlig adferd, ordrenekt» osv. Jeg mener derimot at det er motparten som står for hersketeknikken gjennom denne språkbruken og de grunnløse beskyldningene, der de kun har hatt ett mål: å bryte ned et annet menneske.» Om påstanden om at man har «lett etter alle ord i ordboka» for å sverte Bruer sier Kjøllesdal:

– Det er selvfølgelig ikke korrekt. Jeg reagerer på denne påstanden.