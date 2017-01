To finnmarkinger tatt for smugling

Det er iFinnmark som melder at to menn fra Finnmark er tatt for smugling ved Polmak tollsted onsdag kveld. Ifølge avisa skal tollerne ha jobbe hele natten med å få oversikt over omfanget.

Mennene er fra Polen og Litauen og skal ha tilhørighet i Øst-Finnmark.

– Det er gjort et større beslag. I bilen fant vi den del sigaretter som har skrudd inn i dørene. Det er ikke tvil om at det var forsøkt unndratt, sier Kontrollsjef i Tollvesenet Tom Olsen til avisa.

I tillegg til sigarettene skriver iFinnmark at brennevin, sprit på over 90 prosent og bygningsmateriell er noe av smuglergodset i bilen.

– Vi skal ikke være bombastiske, men i mange beslag man gjør viser ting i ettertid at det var ment for videresalg, sier Olsen.

Mennene er overlevert til politiet.