Oppretter stipend for nordnorske forfattere

Det betyr at Finnmark, Troms og Nordland går sammen om en felles nordnorsk litteraturstrategi, laget i samarbeid med fylkesbibliotekene som blir sentral i arbeidet. Strategien omfatter blant annet forslag om et årlig nordnorsk stipend for skjønnlitterære forfattere på 100.000 kroner, samt 150.000 kroner i stimuleringsmidler. Disse midlene skal gå til styrking av nordnorske forfatteres kandidatur for nasjonale stipender.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av øverste politisk ansvarlige for kultur i fylkene og har sitt mandat forankret i Den nordnorske kulturavtalen.

– Nordnorsk litteratur er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen og har stor betydning i historisk sammenheng. Den samme litteraturen kan sementere fortellinga om det nordnorske, og må kontinuerlig fornyes. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen ses og ser seg selv, sier Geir Ove Bakken som er hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse og samferdsel i Finnmark.