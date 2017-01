Kolonne måtte snu – nektet å bli med

En kolonne på vei fra sørover fra Honningsvåg kjørte seg fast på Repvågstranda torsdag kveld. Det medførte at kolonnen måtte snu på E69. Det var imidlertid ikke alle som ville tilbake til Honningsvåg.

– Sjåførene i to utenlandske biler nektet først å bli med tilbake til Honningsvåg. Kolonnen kan ikke forlate dem på stedet, fastslo politiet like etter klokken 20.30. Kort tid senere hadde de kommet på bedre tanker.

– Begge de to utenlandske førerne blir med tilbake etter at de fikk beskjed om at politiet ble varslet. Det ble ikke behov for oss på stedet, opplyser Finnmark politidistrikt.