Justisministeren lover barnehus i Finnmark

Ifølge NRK Finnmark blir det nå slutt på at barn som skal avhøres sendes til barnehuset i Tromsø. Til NRK sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at de har vedtatt at det skal opprettes et eget barnehus i Finnmark.

– I dag, torsdag, besluttet vi å opprette en underavdeling i Finnmark for barnehuset i Tromsø. Den skal komme på plass i løpet av relativt kort tid, sier Amundsen til kanalen.

Barnehuset i Finnmark blir underlagt Tromsø og vil ha samme tilbud og kompetanse som Tromsø.

– Nå gjelder det å finne den beste plasseringen for barnehuset. Det er lange avstander innad i Finnmark også, derfor må vi bruke noen uker fremover på å vurdere dette, sier justisminsteren til NRK.