Blåste til skogs

Selv i Indre Finnmark fikk vinden skikkelig tak i ettermiddag.

Litt over klokka 17 blåste en estisk trailer til skogs omlag fire kilometer nord for Kautokeino, like før Bredbuktneskrysset.

Traileren var på vei nordover.Den finske sjåføren kom fra det med sjokket og ble tatt hånd om av en finsk kollega som kom forbi nordfra. Han hadde fortalt sin kollega at snøskavler i veibanen var årsaken til at han bare måtte slippe traileren av veien da den dro ut.

Ifølge kollegaen var det den første utkjøringen for ulykkessjåføren.

Da Altapostens fotograf ankom stedet, kom akkurat Jostein Biti til stedet med hjullaster for å rydde plass for redningstjenesten, som var på vei.