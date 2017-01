– Vi er suverene

Onsdag denne uka ble det kjent at fiskeriminister Per Sandberg tok retrett på sitt forslag om gi oppdrettere fleksibilitet over tre tilstøtende produksjonsområder. Høylydt protest blant annet fra Alta kommune førte til at man reduserte til to områder.

– Den praktiske betydningen er at oppdrettere i andre regioner nå kan melde seg på banen for å få oppdrettslokaliteter i Alta, fordi regelverket nå åpner for det. Men det er enda sånn at kommunestyret er suveren med hensyn til å beslutte hvor og hvor mye areal som skal settes av til oppdrett, sier næringssjef Jørgen Kristoffersen.

Greit for Grieg

– Er man urolig for en utvikling mot overkjøring av kommunen i areal til oppdrett, av typen ekspropriering eller liknende?

– Det er mange som ønsker at kommunene ikke skal ha myndighet innenfor nasjonale satsingsområder, men om det skulle skje, så har man startet noen løp vi så langt ikke har sett maken til. I dag er det egentlig nokså utenkelig, med gjeldende reglverk, sier Kristoffersen, som minner om at endringen vil gi større fleksibilitet også for våre lokale oppdrettere.

Bortsett fra Davvatluft på Stjernøya, så har Alta i dag ingen ledige områder avsatt til rene akvakulturformål. Det åpnes for oppdrett i flerbruksområder, men det må stadig vekk kjøres en planprosess hvor kommunestyret er suveren, bekrefter Kristoffersen.

Samfunnskontakt Roger Pedersen ved Grieg Seafood Finnmark sier at den nye områdeordningen neppe vil påvirke dem i særlig grad.

– Vi har vårt fokus her i Vest-Finnmark, hvor de fleste store aktørene allerede er inne. Vi er vant til å leve med at det er flere aktører inne i våre områder, og har levd med situasjonen lenge. Dette vil neppe bety særlig økt press fra andre, sier Pedersen.

– Bra av Alta

Det Grieg Seafood Finnmark er mer opptatt av, sier Pedersen, er gode kommunale planer som tilrettelegger for oppdretterne. Her handler det om fornuftige avgrensinger mellom lokalitetene til de ulike selskapene, slik at man reduserer smittepresset.

– Vi må unngå blanding av selskaper i samme fjordarm, og heller samle dem på egne områder, sier Pedersen, og viser til at Cermaq har Langfjorden, NRS har rundt Årøya og Grieg Seafood har området i Korsfjorden. Her har Alta kommune vært en viktig bidragsyter helt fra starten, sier Pedersen, som er klar på at skal næringen og selskapene vokse, så er de avhengige av at kommunene planlegger nye områder.

– Vi har god dialog med kommunen, og ingen hemmelighet at vi har en prosess rettet mot Davvatluft. Men ellers i Alta er det nokså fullt, sier Pedersen.

Grieg Seafood har også en god del å gå på før de utnytter eksisterende MTB, maksimal tillatt biomasse, og tenker ikke så mye på det nye vekstregimet, får vi vite.