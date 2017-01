– Utelukker ikke to mandat

Det sier en smørblid leder av Alta Frp, Svein Berg, dagen før han setter kursen for Vadsø og nominasjons- og årsmøte i Finnmark Frp. Berg medgir at han vil bli veldig, veldig overrasket om noen kommer til å utfordre partifelle og Alta-politiker Bengt Rune Strifeldt som partiets toppkandidat.

– Bengt Rune har en suveren posisjon i partiet i Finnmark, og i fylkets største by vil en kamp mellom Ap med Ingalill Olsen på sikker plass og Bengt Rune Strifeldt som vår kandidat være, ja jeg sier det rett ut, rått parti. Det er nesten litt feigt og lite fair at det skal være så stor forskjell, sier Berg til Altaposten.

Kan vinne Alta

Samtidg som det er bred enighet hos selv politiske motstandere om at Ap har ødelagt sine sjanser i Alta med en nominasjon som toppes av Runar Sjåstad (Vadsø) og Ingalill Olsen (Måsøy). Sistnevnte er så upopulær selv blant partiets aktive medlemmer at i en votering våren 2016 skilte det kun én stemme fra de som åpnet for å ha henne på lista, og de som ville ha henne fjernet. Bakgrunnen er at Olsen er oppfattet som anti Alta, ikke minst i saker om helsetilbud og sykehusstruktur, men også i mange saker der Finnmark Ap og fylkestingsgruppa har endt opp med negative Alta-vedtak.

– Følelsen av å ha god kontroll på Alta-valget er der, men selv om hovedmotstander har spilt alle kort rett i fanget på oss, har vi is i magen og tar ikke seieren på forskudd. Samtidig klarer jeg ikke se hvordan vi skal komme dårlig ut av valget i Alta når Ap til de grader har avslørt seg overfor velgerne. I sykehussaken vet folket at Alta Frp står på deres side, og at med Bengt Rune på Stortinget vil kampen for utredning og sykehus ha en talsmann inn i de mest sentrale miljøene, påpeker partilederen i Alta.

Utelukker ikke to

Partiveteranen og partilederen smiler bredt. Ikke kun fordi han regner med at det blir et samlende og entusiastisk års- og nominsjonsmøte som vil gi mye energi inn mot en viktig valgkamp, men også fordi de landsdekkende meningsmålingene nå går rett vei for Frp.

– Fortsetter denne trenden vil det ha stor betydning også for valget i Alta og Finnmark. Har Frp god riksoppslutning vil det automatisk gi gode lokale resultater for oss. Kan vi i tillegg toppe det med gode folk og en god valgkamp snakker vi plutselig om et brakvalg. Det gjelder imidlertid å ha is magen og ikke ta noe for gitt før valgdagen er omme.

– Med de positive tallene på de siste partimålingene, er det mulig for Frp å kapre to mandat i Finnmark?

– Vi må nok først av alt satse på ett, men klarer vi et brakvalg og våre hovedmotstandere gjør det dårlig, er ikke to helt umulig. Men da må vi vinne stort i Alta. Til tross for stor optimisme er det realistiske et mandat, klargjør Svein Berg.

God måling

På en måling Opinion har gjort for ABB går Frp fram for andre måned på rad. Frp øker med 2,9 prosentpoeng og sørger med 16,3 prosents oppslutning for et marginalt borgerlig flertall på januarmålingen. Resultatet tilsvarer Frps valgresultat i 2013, det tredje beste stortingsvalget i Frps historie.

Samtidig registrerer Senterpartiet og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin sterkeste måling siden Opinion begynte å gjøre partimålinger for ANB i 2007. Partiet går fram 1,8 prosentpoeng til 8,3.

I likhet med på målingene fra Respons og InFact tidligere denne måneden havner Venstre under sperregrensa, ned 0,4 prosentpoeng til en oppslutning på 3,7, noe som på de andre målingene velter de borgerlige partienes stortingsflertall. På ANB-målingen faller imidlertid også SV under sperregrensa, og går ned 0,7 prosentpoeng til 3,6. Dermed beholder dagens borgerlige samarbeidspartier et knapt flertall på Stortinget basert på januarmålingen. Arbeiderpartiet får 34 prosent (-1,9), Høyre 23,3 (-1,4), Kristelig Folkeparti 5,6 (+0,4), Rødt 2,0 (-0,4), og MDG 2,7 (+0,3). Målingen er foretatt mellom 10. og 16. januar. Feilmarginen er mellom 1 og 3 prosent, og er størst for de største partiene.