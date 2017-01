– En betydelig økning i både antall og størrelse

Fra et beslag på totalt 140 gram hasj i 2015, beslagla Tollregion Nord-Norge (Hammerfest, Harstad, Helligskogen, Karigasniemi, Kivilompolo, Kirkenes, Neiden, Polmak, Stoskog og Utsjokk tollsted) til sammen 7496 gram hasj i 2016. Det er en økning på 5254 prosent. Tollvesenet beslagla også til sammen til 2116 gram amfetamin. Opp fra 21,6 gram i 2015, eller en økning 9696 prosent.

Slik fordeler beslagene seg

Resultatutvikling Enhet 2015 2016 Marihuana g 127.1 177.4 Hasj g 140 7496 Heroin g Amfetamin g 21.6 2116 Kokain g Khat kg 15.9 GHB liter Narkotiske tabeletter stk 894 1649 Synt.nark/NPS g 103 Andre stk/g 59

To store beslag

Regiondirektør Nord-Norge, Atle Joakimsen, forklarer det store hoppet med to store narkotikabeslag.

– Som regel har vi mange små beslag gjennom året, men i fjor ble det gjort to store beslag i Polmak, sør for Tana, og ved Helligskogen. Dette har gjort at vi har fått en betydelig oppgang i både antall og størrelse.

Ved Polmak ble det beslaglagt 2,1 kilo amfetamin og 3 kilo hasj. Ved Helligskogen ble det beslaglagt 4,3 kilo hasj.

Selv om det var her de største beslagene ble tatt, vil ikke regiondirektøren spekulere i hvor den største innfartsåren er.

– For Finnmark og Troms ble de to store beslagene gjort av tolletatens mobil-grupper, som stoppet de reisende etter at de hadde passert riksgrensen. Det vil si mannskap fra tollvesenet som jobber ute i felt og ikke på en tollstasjon. Med tanke på at vi har hatt større og mindre beslag ved de fleste tollstedene er det vanskelig å si hvor det er mest. Det kan være tilfeldigheter som gjør at det blir tatt og det vil være rett å si at bildet er mer sammensatt enn å si at det er én stor innfartsåre.

– Samtidig har vi fått bekreftet noe vi har trodd. Det er ikke tvil om at narkotiske stoffer kommer inn her.