Skal du stoppe eller kjøre videre?

– Når det bare er stopp for kontroll, da skal alle stanse uansett type bil og uansett hvilke førerkortklasser man har. Da sjekker vi førerkort, dokumenter på bil, bilbelte, teknisk kontroll og lastsikring på henger for eksempel. Kjører du liten bil og det står stopp for lastebil og buss, da er det bare å kjøre videre. For at sjåførene skal bli oppmerksomme på skiltene, er det før man kommer til stoppeskiltene et oransje blinkende skilt for å fange førers oppmerksomhet, avslutter seksjonssjefen.