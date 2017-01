Bløffet om voldtekt, havner i fengsel

En 22 år gammel kvinne fra Alta er i Alta tingrett dømt for å ha anmeldt en straffbar handling som ikke fant sted.

I tiltalen heter det at hun 6. september 2015 på Alta lensmannskontor i, under politiavhør forklarte hun at hun om natten tidligere samme dag, ble voldtatt av en utenlandsk mann ved parkeringsanlegget til Parksenteret i Alta sentrum. Påtalemyndigheten mener forklaringen/anmeldelsen var uriktig da det ikke hadde funnet sted noen voldtekt.

Anmeldelsen medførte at politiet iverksatte en omfattende voldtektsetterforskning.

Tiltalte møtte i Alta tingrett møtte og erkjente seg ikke skyldig.

– Veldig full

I politiavhør forklarte tiltalte at hun forut for hendelsen hadde vært ute på byen, og var veldig full. Da hun dro hjem skrev hun en melding til ei venninne. Hun forklarte videre at en mann kom gående bak henne ved porten til parkeringskjelleren ved Parksenteret. Her tok han tak i henne og dro henne bakover over muren. Han holdt henne fast og voldtok henne. Hun beskrev gjerningsmannen som mørkhudet.

Kvinnen har i ettertid endret forklaring flere ganger. Til dette har hun i retten forklart seg med fordi hun har slitt med hukommelsen.

– Hun angrer på at hun ikke sa ifra at hun var usikker fordi hun var redd for at politiet skulle bli sur på henne, heter det.

Etterforsket

Et av politivitnene forklarte i retten at tiltalte ble avhørt som fornærmede i saken samme dag som anmeldelsen kom. Det ble også foretatt 14 vitneavhør, åstedsundersøkelse og rekonstruksjon. Vitnet forklarte videre at det ikke ble gjort noen funn av spor av voldtekten.

I bevisvurderingen viser rettens flertall til at det eneste i saken som støtter en slik voldtekt er tiltaltes egen forklaring. Politiet har ikke gjort andre funn i saken som tilsier at det har skjedd en voldtekt slik tiltalte beskrev i avhør.

På bakgrunn av bevisene og vitneforklaringene som ble lagt frem mener flertallet at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ikke ble voldtatt den 6. september 2015 av en ukjent gjerningsmann ved Parksenteret i Alta.

Retten kom etter en vurdering frem til at passende straff er 30 dager betinget fengsel. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.