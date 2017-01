For noen er det viktigere å følge drømmen enn alt annet. Derfor gjorde det heller ingen ting at Tor Åge Lund Olsen måtte reise 2.000 kilometer for å bli prosessoperatør-lærling.

– Andre året på videregående flyttet jeg fra Alta til Hammerfest. Når tiden var inne for å bli lærling, var ikke valget vanskelig. Statoil er en såpass sikker og seriøs bedrift. Sånn sett er det også veldig stas at et av Europas største oljeraffineri ville ha meg, sier lærlingen som nå har vært 1,5 år på Mongstad i Nordhordland.

Men veien dit har vært hard og krevende.

– Man må litt ut av komfortsonen og gjøre sitt ytterste for å få det man vil. En må heller ikke være redd for å ta mulighetene når de kommer. Her gjelder det å møte opp på skolen, ha et godt humør og gi et godt inntrykk på intervjuene, men ikke minst har nok lite fravær vært avgjørende for at jeg fikk plassen, sier han.

Turte å satse

Lund Olsen har kun et halvt år igjen av sin to år lange lærlingperiode. Det har ifølge han gått over all forventning bra å flytte fra Alta.

– Hva sa familien din når du ville flytte så langt?

– De har vært støttende og hadde ingen problemer med det. De viste at dette var det jeg ville, så de støttet meg gjennom hele prosessen. Jeg kommer også hjem en ukes tid hver sjekke uke.

– Samtidig er det er klart det var spennende. Det er nedgangstider i oljebransjen, men dette er noe jeg vil og det er viktig å følge drømmene. Så får jeg heller ta tiden til hjelp.

«Stjerne» i Statoils reklamefilm

Lund Olsen forteller at de er rundt 15 stykker som er prosessoperatør-lærlinger. Da Statoil skulle lage film om deres lærlinger, falt valget på Lund Olsen.

– De skulle ha to filmer – en fra området, og en som hadde flyttet langt. Jeg var den som hadde flyttet lengst av alle, humrer han.

– Har du fått noen tilbakemeldinger på filmen?

– Uten at jeg viste det selv har den blitt delt veldig mye på Facebook av venner og famille. De sa at de var stolte av meg, så det er ganske hyggelig, sier 19-åringen.

– Hva vil du huske best fra lærlingtiden?

– Det gode opplegget. Alt er lagt til rette for at vi skal ha det bra. Det er et godt arbeidsmiljø her, nettopp fordi de tar inn såpass mange lærlinger hvert år. Det gjør det også lettere å vite at man ikke vet at man ikke er den eneste som er ny, sier han og legger til at det ikke tok lang tid før han fikk seg nye venner på Mongstad.

Øker for tredje år på rad

Erik Haaland, pressetalsmann i Statoil, forklarer at tanken bak disse filmene er å skape oppmerksomhet rundt hvilke muligheter som finnes for å få lærlingplass hos Statoil og hvordan et slikt program foregår.

– Det er også en fin anledning til å vise frem dyktige lærlinger som allerede er i gang med sin læretid.

– Det skapes mye verdi fra vår bransje, men det er viktig å få frem at det er menneskene som jobber hos oss som får dette til. Og vi ønsker at flinke folk skal se at Statoil er en arbeidsgiver som kan gi muligheter for en spennende karriere, sier han.

Haaland forteller videre at de for tredje år på rad øker antall lærlinger og i år vil det være snakk om 141 lærlinger totalt, hvorav 47 fra Nord-Norge. Videoen er derfor et ledd i denne markedsføringen.

– Den viser hvilke muligheter som finnes hos Statoil. Så langt har tilbakemeldingene vært veldig positive. Det virker som om filmene engasjerer folk og at de synes det er fint å se dyktige mennesker som gir litt av seg selv. Selvfølgelig håper vi også at filmene skal inspirere ungdom til å søke lærlingplass og senere jobb i Statoil, avslutter Haaland.