– Provosert av Høie-svar

Styrelederen for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Finnmark (FFO), Bernt Tande, og nestleder i samme organisasjon, Alf Bjørn, sender et nytt brev til helseminister Bent Høie (H). De reagerer sterkt på et svar som statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) har gitt på vegne av helseministeren, på en tidligere henvendelse fra FFO om sykehusstrukturen.

– Styret behandlet tilbakemeldingen fra Helsedepartementet torsdag, og flertallet i styret er både frustrert og provosert av svaret. Derfor vil det nå gå ut et nytt brev til Bent Høie med ytterligere argumenter og fakta som begrunner nødvendigheten av en helhetlig utredning av sykehusstrukturen, sier Tande og Bjørn til Altaposten.

Ledelsen i FFO Finnmark er klar på at Alta må få et fullverdig lokalsykehus.

Mange brukere

FFO Finnmark er en sammenslutning av 29 organisasjoner med 6.500 medlemmer innenfor helse og omsorg.

– På oss virker det ikke som Høie og Helsedepartementet er villig til å ta inn over seg fakta, som er at store deler av befolkningen i Finnmark rett og slett ikke får helsetjenester på et nivå som er en selvfølge for andre byer på Altas størrelse. Det som er viktig å få fram er at kravet om sykehustilbud ikke kun er et Alta-krav, men har støtte langt utenfor kommunegrensen, klargjør leder og nestleder i FFO Finnmark.

Alle ikke enige

Tande og Bjørn bekrefter at det ikke er et samlet styre som svarer helseministeren, men peker på at det er samstemmighet i ledelsen og flertall i styret for den reaksjonen som nå går til Oslo.

– Vi er en stor organisasjon som omfatter hele Finnmark, og det er helt naturlig at det ikke er hundre prosent enighet i en slik sak. Vi føler oss samtidig på sikker grunn og at brevet til Høie representerer synet til FFO på en god måte, sier Tande og Bjørn.

Ledelsen i FFO reagerer på svaret fra Helsedepartementet.

Dette er det åpne svarbrevet som nå går fra FFO Finnmark til helseminister Bent Høie:

FFO Finnmark sitt styre takker for svaret fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Styret i FFO Finnmark forutsetter at det er skrevet i tråd med helse- og omsorgsminister Bent Høye sin oppfatning.Styret i FFO Finnmark føler et stort ansvar for helsetilbudet til våre brukere og medlemmer. Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet har liten substans og gir ikke svar på de problemstillinger vi tar opp.

Det er kjent for oss at det har vært en utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta, men det har vært utredet isolert fra en helhetlig struktur. Målet om en ytterligere desentralisering av tjenestetilbudet er i liten grad ivaretatt.

Styret i FFO Finnmark vil i svarbrevet peke på følgende:

Det nye billeddiagnosesenteret representerer helt klart et forbedret tilbud til flertallet av mennesker i Vest-Finnmark og da spesielt i Alta- Kautokeino-regionen med sine 60% av innbyggerne i Vest-Finnmark. Både CT og MR er helt nødvendig, og styret i FFO Finnmark applauderer at det nå endelig kommer på plass i Alta. Det er imidlertid svært betenkelig at Finnmarkssykehuset HF ikke vil gi røntgentilbud på ettermiddags- og kveldstid og i helgene i Alta. Et minimum må være at senteret er åpent til kl. 22.00 på kvelden og på lørdager og søndager mellom kl. 10.00 og 16.00.

Alta Nærsykehus står forøvrig på ingen måte til sitt navn. Fødetilbudet er ikke styrket. Finnmarkssykehuset HF reduserer tvert imot antall fødsler i Alta ved å innføre strengere regler for fødsler ved fødestue enn andre lokalsykehus. Antall sengeplasser betalt av Finnmarkssykehuset HF er lavere (14) enn det Alta hadde på 80-tallet med et innbyggertall som var en middels stor finnmarkskommune lavere.

Det er i mindre grad lagt opp til en økning av faste spesialister, men det blir en del flere ambulerende.

Det vises også til sterk satsing på psykiatri, men det som nå tenkes bygd opp ved nærsykehuset tilsvarer ikke de plassene og det tilbudet som ble lagt ned ved avviklinga av Jansnes i Talvik i Alta kommune.

Styret i FFO Finnmark ser at det planlagte tilbudet ikke står i forhold til navnet «Alta Nærsykehus». Enten bør navnet endres eller så må langt flere spesialisttjenestetilbud tilføres.

Vi opplever også en sterk motstand fra Finnmarkssykehuset HF mot nye tilbud og økt kapasitet i Alta. Slik vi forstår det, vil Hammerfest sykehus beholde alle sine arbeidsplasser ved lokalsykehuset og vil ikke forverre sykehusøkonomien i Hammerfest ved å la flere pasienter behandles i Alta.

Dersom mantra om at pasientene fra Alta-regionen skal behandles i Alta oppfylles, vil lokalsykehuset i Hammerfest ikke ha pasientgrunnlag for å fylle rollen som lokalsykehus. En vridning mot behandling i Alta i en grad som vil være merkbar vil få dramatisk økonomisk betydning for Finnmarkssykehuset HF.

Den svært klare konklusjonen i strukturrapporten fra Oslo Economics om at en flytting av lokalsykehuset til befolkningssenteret Alta vil gi svært store samfunnsøkonomiske (og sykehusøkonomiske) besparelser, bør bidra til full offentlig strukturutredning i regi av Helse Nord RHF. Samtidig konkluderes det med at strukturendring med lokalsykehus i Alta vil gi stor helsegevinst ved at flertallet i Vest-Finnmark vil få kuttet avstanden til akuttilbud betydelig.

Oslo Economics ble plukket ut til oppdraget med å vurdere den mye omtalte strukturen i Møre og Romsdal, og nyter stor anerkjennelse i helseforetak og departement. Derfor anbefaler vi statsråd Bent Høie om å åpne for at Helse Nord RHF snarest kan iverksette en full utredning av strukturen, og hvor både helse og samfunnsøkonomi veies.

Dette gjennomfører Helse Nord RHF nå når det gjelder framtidens Helgelandssykehus. Hvorfor kan ikke den samme gode, helhetlige og demokratiske prosess benyttes når det gjelder plassering av framtidens sykehus og det framtidige tjenestetilbudet for spesialisthelsetjenesten i Vest-Finnmark?