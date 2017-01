Svømte til land etter dramatisk havari

Mannskapene i fiskebåten fikk problemer og havarerte. De to klarte å svømme i land med redningsdrakter på-

Det blåste liten storm fra sørvest. Redningsskøyta Reidar Von Koss og to trålere som kom til stedet, men de klarte ikke å legge seg inntil havaristen for å redde de to om bord. Det var heller ikke mulig for Sea King å komme seg til havaristen via lufta, da det var sterke fallvinder i området, opplyser politiinspektør Lars Blix Olsen.

– Mennene klarte så å svømme til land iført redningsdrakter. Politiet i Finnmark organiserte så redning fra land siden og tre skuterpatrulje med mannskap fra politi, Røde Kors, Sivilforsvar og helsevesen, ble sendt inn i området, opplyses det.

Først etter klokken 07.00 roet vinden seg og Sea Kingen klarte da å ta seg til området og fikk plukket opp de to havarerte og fraktet til Båtsfjord. Tilstanden til de to er god.

– Politiet i Finnmark vil rette en stor takk til alle som bidro under redningsaksjonen, under svært tøffe forhold, sier leder for felles operativ enhet, politiinspektør Lars Blix Olsen, ved Finnmark politidistrikt.