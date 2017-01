Mann (37) siktet for uaktsom kjøring

37-åringen fra Alta er av politimesteren i Finnmark siktet for å ikke være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom i trafikken.

I siktelsen heter det at mannen 8. desember i fjor skal ha frontkollidert med en annen bil da han ikke klarte å stanse da bilen foran han stanset for biler de hadde vikeplikt for som kom fra høyre.

For å unngå å kjøre i bilen foran, svingte han mot venstre og over i motgående kjørebane. Slik at det oppstod store materielle skader på begge kjøretøyene.

Påstand om tap av føreretten forbeholdes nedlagt.